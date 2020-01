GdS – Dominio o contropiede: la rosea risolve la disputa tra Conte e Capello

Due personalità differenti e due caratteri opposti. Fabio Capello da una parte ed Antonio Conte dall’altra: il tecnico dell’Inter e l’ex allenatore di Juventus, Milan e Roma nel post partita del San Paolo sono stati protagonisti di un’accesa discussione. Contropiede efficace anche grazie alla linea abbassata dei nerazzurri: questa l’analisi di Capello, attaccato poi dal suo collega interista. “Non sono d’accordo e non penso che i miei si siano abbassati. Ma il calcio è bello perchè è vario, o avariato”. Questa la risposta di Conte, ripresa da La Gazzetta dello Sport che ha puntato il dito sul confronto.

I numeri raccolti dal quotidiano danno ragione all’allenatore interista. E’ vero che l’Inter ha tenuto meno palla rispetto al Napoli ed ha lanciato di più, ma è anche vero che i nerazzurri sono stati programmati per dominare, ed i primi segnali si sono visti dal pressing di Lautaro e Lukaku ad inizio gara. Contropiede sfruttato per scelta a volte, come contro i partenopei sfidando la difesa allo sbando nell’uno contro uno. Utilizzato però anche per necessità, come contro Barcellona e Borussia Dortmund in trasferta per sopperire alle energie mancanti. Fondamentale sarà il mercato, secondo la rosea: con i rinforzi giusti, il contropiede verrà sempre più abbandonato. Altrimenti diventerà il mantra dei nerazzurri.

