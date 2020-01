GdS – Dopo Lautaro, il nulla: i due volti dell’Inter tra primo tempo e ripresa

Meno tiri, più conclusioni incassate ed un calo netto in possesso palla e cross. L’Inter dei secondi tempi è la brutta copia di quella che inizia le gare a mille e che le indirizza, salvo poi dover correggere il tiro. La Gazzetta dello Sport analizza uno dei punti deboli più evidenti della formazione di Conte che nella ripresa troppe volte è stata costretta a gettare al vento il suo vantaggio.

La differenza reti tra prima e seconda frazione passa da +17 a +8, dettata anche da una minore fluidità del gioco e da una quantità inferiore di palloni in arrivo per il reparto avanzato. Come ulteriore conferma del discorso evidenziato dalla rosea c’è anche il rendimento di Lautaro Martinez: il Toro è ormai specializzato nei gol alla prima mezz’ora ed è riuscito a superare anche Lewandowski. L’80% delle sue gioie arriva dalle fasi iniziali delle gare, sintomo di un dispendio di energie importante e che si ripercuote sull’intera sfida. Due i volti dell’Inter di Conte, tra i primi tempi stellari nel segno di Lautaro e le riprese in affanno.

