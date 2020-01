GdS – Doppio filo con il Chelsea: Giroud e Moses per Conte, ma occhio a Llorente

Filo diretto con il Chelsea su due binari destinati a surriscaldarsi giorno dopo giorno. La Gazzetta dello Sport traccia le ultime sulle trattative in casa nerazzurra, con gli scenari decisamente cambiati dopo il nulla di fatto con la Roma. L’affare Spinazzola ha privato Conte di un esterno e ha condizionato i nerazzurri sul mercato in ottica attaccante, con Giroud bloccato ma non ancora arruolabile vista la mancata uscita di Politano.

Intanto la Beneamata continua a trattare con i Blues sia per l’attaccante, limando alcuni dettagli, sia per Victor Moses. L’esterno, oggi al Fenerbahce, resta di proprietà del club inglese e non vede l’ora di riabbracciare Conte che nella stagione 2016/2017 lo ha reso protagonista in Premier League, trasformandolo in esterno a tutta fascia e con grandi risultati. Resta da convincere il club turco a rinunciare ai 6 mesi di prestito, impresa che non sembra ardua vista la volontà della società di voler ripiegare su Ricardo Rodriguez ed impegnata dunque ad abbassare il monte ingaggi. Per l’attacco, in caso di mancato matrimonio con Giroud, resta viva la pista che porta a Llorente: uno scambio con Politano può tornare di moda.

