GdS – È l’estate dei parametri zero: anche Giroud e Vertonghen in cerca di sistemazione

La prossima sessione di mercato potrebbe vedere lo spostamento di diversi big in giro per l’Europa, visto il crollo dei cartellini causato dallo stop del calcio giocato. Molti, al contempo, saranno coloro che vedranno scadere i propri contratti, diventando appetibili parametri zero: ecco i più interessanti, in un focus de La Gazzetta dello Sport.

DÉJÀ-VU LONDINESE – Antonio Conte, sicuramente, non si è dimenticato di loro: sia Pedro che Willian sono stati fondamentali nell’incoronazione del Chelsea nella Premier League 2016/2017. Lo spagnolo ed il brasiliano, in scadenza la prossima estate, potrebbero essere fantasisti dinamici nel 3-5-2 dei nerazzurri, al fianco di una punta di peso come Lukaku. Un’altro centravanti in ottica Inter potrebbe essere Giroud, anch’esso sotto gli ordini di Conte a Londra: Marotta non perde di vista il francese, nonostante l’interessamento della Lazio per l’ex Arsenal.

DIFESA E CENTROCAMPO – Negli ultimi giorni si è parlato di un papabile scambio tra Milano e Londra sull’asse Inter-Tottenham: Vertonghen in nerazzurro e Godin alla corte di Mourinho. Se lo scambio non dovesse andare in porto, il belga (in scadenza a giugno) rimarrebbe in pole per migliorare il muro difensivo di San Siro. Per quanto riguarda la mediana, invece, potrebbe tornare di moda il nome di Charles Aranguiz: il cileno non rinnoverà con il Bayer Leverkusen ed è alla ricerca di nuovi stimoli. Che siano tinti di nerazzurro?

FOOTBALL FATALE – Infine, le occasioni non mancano anche in Francia: se il futuro di Cavani è legato a quello di Mauro Icardi, non si può dire lo stesso per altri atleti del PSG, da Kurzawa a Meunier. Entrambi i terzini potrebbero essere opzioni valide per rafforzare le fasce esterne nel centrocampo nerazzurro, vista la propensione offensiva del francese e del belga. Attenzione, però, alla Juventus: i bianconeri li hanno messi nel mirino da diverso tempo.

