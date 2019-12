GdS – Effetto San Siro: in 60mila anche col Genoa per la media spettatori più alta degli ultimi 20 anni

San Siro sempre più da record per i nerazzurri. Quota 60mila spettatori in vista anche per Inter-Genoa, l’ultima sfida del 2019 che vede i nerazzurri primi in classifica insieme alla Juventus. Numeri incredibili quelli della Beneamata sottolineati da La Gazzetta dello Sport che traccia il punto della situazione in merito alla media da capogiro in chiave presenze allo stadio.

64.473 spettatori in media a partita, ovvero il dato più alto degli ultimi 20 anni: questi i numeri delle prime 8 giornate di Serie A a San Siro. Una cifra figlia anche del picco registrato contro la Juventus (75923 biglietti venduti) confrontata con i soli 56175 della sfida contro la Lazio. Dati che lanciano i nerazzurri al dato più alto in termini di tifosi: confermando il trend, la Beneamata di Conte supererà i 63796 spettatori in media nella stagione 1999/2000, con Lippi in panchina e Vieri capocannoniere. Dati sempre più incredibili per la Scala del Calcio: merito dei traguardi conquistati dai nerazzurri che adesso con Conte vogliono tornare sul tetto d’Italia.

