GdS – Emergenza Coronavirus: quali saranno gli effetti sul nostro calcio?

Continua il periodo buio del calcio italiano che di fronte all’emergenza avviatasi in seguito all’epidemia di Coronavirus è restata in ginocchio come tutto il paese. Non solo calendari e tempistiche, ora questa situazione rischia di essere un grave colpo basso anche al mercato e tutto ciò che lo circonda, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Inevitabilmente con i giocatori che non scendono in campo si ferma tutto il servizio di scouting e i processi di reclutamento, che potranno continuare solo attraverso video caricati sul web. Con questo resteranno immobili anche tutti i summit previsti; nonostante marzo sia un mese altamente proficuo in cui si prevedono solitamente molti incontri in ottica mercato ma anche in ottica rinnovi, quest’anno non sarà possibile.

Il problema più grande che rischia di attanagliare i club e i giocatori è l’inevitabile svalutazione di questi ultimi in quanto non giocando non hanno la possibilità di dimostrare e mantenere il loro valore effettivo; esemplari i casi di Chiesa e Tonali che vedono un continuo decrescere del loro valore di mercato, la cui situazione è aggravata anche dalla probabilità di non giocare nemmeno l’Europeo previsto per questa estate.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!