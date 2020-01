GdS – Eriksen sa far tutto: il jolly di Conte per azzerare il gap con la Juventus

Christian Eriksen contribuirà ad accorciare il gap con la Juventus. Parola de La Gazzetta dello Sport che analizza l’acquisto del danese da parte dei nerazzurri, protagonisti assoluti di questo mercato di gennaio. Mentre solitamente la finestra invernale ha mai spostato gli equilibri, esistono anche le eccezioni come nel caso della Beneamata che è riuscita ad assicurarsi un innesto importante, protagonista nell’incidere sulla corsa scudetto.

Eriksen è un giocatore totale che sa far tutto e sa farlo ad un livello alto. Aspetta il meglio della sua carriera a 28 anni e dalla prossima settimana sarà un calciatore nerazzurro. Forte a centrocampo, protagonista sulla trequarti e soprattutto vicino alla porta: assist e gol tra le sue armi migliori, in attesa di una collocazione tattica da parte di Conte. Nel suo 3-5-2 potrà occupare il ruolo di trequartista, mezzala sinistra o destra, regista o all’occorrenza esterno. Con Mourinho ha giocato prevalentemente in mezzo, tra la posizione di interno mancino e centrale. La missione del tecnico nerazzurro sarà quella di provare a far convivere tutte le sue stelle del centrocampo: Brozovic, Sensi, Barella ed Eriksenpossono accorciare o azzerare il gap con la Juventus.

