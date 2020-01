GdS – Eriksen stregato da Conte: un feeling nato da avversari e destinato a stupire

Un feeling nato da avversari ma che, in un incrocio di strade, potrebbe portarli a tifare per gli stessi colori e ad alzare i medesimi trofei. Christian Eriksen è rimasto folgorato da Antonio Conte, lo ha conosciuto da avversario e con il passare del tempo ha visto la sua stima nei confronti del tecnico crescere a dismisura. Un sentimento reciproco da parte dell’allenatore interista che oggi vuole averlo al più presto in rosa, sia per capacità tecniche che per la sua tendenza ad impegnarsi in prima persona.

La Gazzetta dello Sport racconta di un rapporto destinato ad ottenere grandi traguardi quello tra il centrocampista danese e l’allenatore salentino. Per vestirlo di nerazzurro però l’Inter spera di accontentare gli Spurs che continuano a chiedere non meno di 20 milioni di euro, con la Beneamata sempre ferma a 15. Distanza colmabile e giochi che possono rovesciarsi in favore della società interista visto che il Tottenham rischia di perdere il giocatore a zero. Situazione in crescendo tra le parti, pronte ad aggiornarsi per il colpo tutta qualità dei nerazzurri. Eriksen aspetta di sposare Conte, in un matrimonio davvero da favola.

