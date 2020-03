GdS – Europa League, blitz del Getafe: solo 12 ore a Milano per la sfida con l’Inter

Missione San Siro in 12 ore per il Getafe, atteso giovedì sera a Milano per la sfida di Europa League contro i nerazzurri, nell’andata degli ottavi di finale. La Uefa, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, ha già concesso al club spagnolo di viaggiare da Madrid a Milano nello stesso giorno della gara, cosa tassativamente proibita dalla Federazione per evitare contrattempi incontrollabili e ingestibili. La rosea racconta anche il programma della vigilia del club di Bordalas che domani si allenerà a casa propria e che, all’ora di pranzo, incontrerà i giornalisti insieme a Damian Suarez, terzino del Getafe, in conferenza stampa.

Tutto in Spagna, prima di partire per Milano, rompendo l’abitudine della solita vigilia europea. In pratica, La Gazzetta dello Sport racconta di una sosta del Getafe a Milano della durata di 12 ore: arrivo in tarda mattinata, gara alle 21 e partenza per Madrid subito dopo il match. Un viaggio di emergenza dettato dall’allarme Coronavirus che ha paralizzato tutto il calcio italiano e che ha costretto anche la Uefa a correre ai ripari in modo da portare a termine i propri tornei.

