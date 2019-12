GdS – Futuro ancora incerto per Gabigol: l’attaccante vorrebbe lasciare il Brasile

Il Brasile sullo sfondo e la necessità di far cassa per scrivere la parola fine sulla telenovela. L’Inter attende l’assalto decisivo del Flamengo per Gabigol, ma dalla società rubronegra non arrivano rassicurazioni in vista del futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il CEO del club Bruno Spindel ha avuto un incontro a Doha con i rappresentati del giocatore, ma lo stesso centravanti avrebbe dichiarato di non voler continuare a giocare in patria, puntando al trasferimento estero. Dall’Europa le richieste per il classe ’96 sono diverse, ma tutte in prestito: una situazione che non stuzzica particolarmente l’Inter, decisa in questo momento ad incassare.

Serviranno nuovi incontri per chiarire tutti i particolari legati al futuro del giocatore, reduce da una stagione da record con il Flamengo ed ora pronto ai saluti, per ricominciare a sognare. Gabigol si è messo nuovamente in luce di fronte al grande calcio e i nerazzurri aspettano l’addio definitivo: manca la parola fine ad un rapporto ormai logoro e senza margini di riavvicinamento in nerazzurro, con Marotta che ha già bocciato l’idea di un possibile rientro a Milano.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!