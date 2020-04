GdS – Futuro, Nazionale e record: l’Inter di Conte punta tutto sulle motivazioni

Questione di stimoli. Anche l’Inter, come tanti altri club in Serie A, è pronta a mettere nel mirino la ripresa della normalità in campionato, con la speranza di riuscire a scrivere la parola fine sull’emergenza. Una volta smaltita definitivamente la pandemia, i nerazzurri proveranno a riavvolgere il nastro di quella missione guidata da Antonio Conte e che, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, ora vive davvero di stimoli.

Il poker di traguardi in palio parte proprio dal club nerazzurro. Vecino e Godin scalpitano per conquistarsi un futuro tra le fila della Beneamata così come anche Gagliardini, in corsa per un ruolo da protagonista. Missione difficile invece per Biraghi e Sanchez, in prestito all’Inter e dal futuro incerto. Più semplice la questione per Moses che corre così verso il riscatto. Dal nerazzurro all’azzurro della Nazionale, Barella è pronto a difendere il suo traguardo conquistato con Mancini mentre Sensi dovrà recuperare il terreno perso. Con loro, Bastoni punta all’anno bonus prima dell’Europeo per conquistare i riflettori non solo interisti ma anche quelli dell’Italia.

Chi vuol farsi largo al centro dell’Inter è invece Christian Eriksen, inamovibile con la sua Danimarca ma ancora alla ricerca di una dimensione in nerazzurro. Mesi decisivi i prossimi per riguadagnare il centro della scena e convincere perché no anche gli scettici. Lukaku e Lautaro, invece, sono già pronti a riavviare la pratica da dove l’avevano lasciata, ovvero dai gol e dall’esplosività che ha contraddistinto la loro stagione. Anche questa è una questione di stimoli, da quelli personali ai sogni in Nazionale: i nerazzurri di Conte hanno una marcia in più e puntano sulle motivazioni per lasciare ancora il segno.

