GdS – Gagliardini stacanovista e garanzia per Conte: è l’unico a scendere in campo ogni tre giorni

Roberto Gagliardini, l’imprescindibile. A dispetto degli errori contro il Sassuolo (errore a porta sguarnita) e quello contro il Bologna (assist per Juwara) Gagliardini è l’unico giocatore di movimento intoccabile dell’Inter dalla ripresa del campionato, scrive La Gazzetta dello Sport. Un’imprescindibilità figlia della grande volontà d’animo che il centrocampista mostra in ogni partita e che lo ha portato ad essere l’unico giocatore schierato ogni 3 giorni da Antonio Conte.

LÌ NEL MEZZO – Lo stesso Conte che inizialmente lo aveva tenuto spesso fuori dalle rotazioni, ma che ora, a causa anche del centrocampo in piena e costante emergenza, non riesce a fare a meno dell’ex Atalanta. Con Brozovic, Barella, Sensi, Vecino (ed anche Eriksen) out, a reggere la mediana sono stati Gagliardini e il 35enne Borja Valero, coadiuvati da Agoume. Insomma, quando serve Gaglia c’è sempre. E Conte ringrazia.

