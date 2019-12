GdS – Gelo tra Vidal ed il Barcellona: club irritato e Inter pronta all’assalto

L’ultima mossa, aspettando l’assalto decisivo dei nerazzurri. Tra Arturo Vidal ed il Barcellona è sceso il gelo, e a confermarlo è anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La rosea analizza la situazione in casa blaugrana, raccontando dello smacco del cileno nei confronti del club in vista di un possibile addio. L’ex bianconero ha infatti denunciato i catalani per il mancato pagamento di alcuni premi relativi alla scorsa stagione ed ha chiesto garanzie economiche alla società che ha risposto duramente.

Sorprende, secondo il club, la celerità di una denuncia maturata a sei mesi di distanza dal sorgere dei debiti ed in un momento decisamente particolare, con l’Inter pronta al pressing decisivo. Nerazzurri destinati ad alzare l’offerta, passando da 12 a 15 milioni per il prestito con obbligo di riscatto. 5 milioni di contratto esteso fino al 2022, un anno in più rispetto all’attuale accordo. Per l’assalto decisivo toccherà aspettare il ritorno in campo dalle vacanze in Cile, fissato per il 2 gennaio: per il lieto fine, invece, qualche giorno dopo il match di Napoli dei nerazzurri. Questo il calendario dell’Inter e di Arturo Vidal, sempre più vicini al sì.

