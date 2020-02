GdS – Giroud libero a zero da giugno: Inter e Lazio già al lavoro per la firma

Testa a testa rinviato tra Inter e Lazio per Olivier Giroud. Come evidenziato infatti da La Gazzetta dello Sport, nerazzurri e biancocelesti torneranno alla carica per il giocatore già nel corso delle prossime settimane, con il calciatore libero da oggi di firmare un precontratto e svincolarsi, a partire da giugno, a parametro zero.

Dopo essere stato bloccato dall’Inter prima dell’addio di Politano e dell’arrivo di Eriksen, il calciatore è stato corteggiato anche da Tare che lo aveva individuato come sostituto o partner di spessore del capocannoniere Ciro Immobile. Marotta ed Ausilio lo avevano vestito di nerazzurro già nei primi di gennaio, preparando un contratto fino al 2022: oggi, con il mercato ormai chiuso e la possibilità di averlo gratis, i dirigenti interisti sarebbero pronti anche ad estendere di un anno la propria proposta. Affare saltato tra le italiane ed il Chelsea per “colpa” dei Blues che non sono riusciti a trovare il sostituto del francese e ne hanno bloccato la partenza. Già le prossime settimane potrebbero però rivelarsi decisive per il futuro del centravanti ex Arsenal che, intanto, lavora con lo sguardo fisso su Euro2020.

