GdS – Handanovic, altro rinvio: l’obiettivo è esserci contro la Juventus

Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di vederlo in campo con la fascia di capitano ed i colori nerazzurri. Fino ad allora toccherà a Padelli difendere i pali dell’Inter, come nelle ultime uscite stagionali. Slitta ancora il rientro di Samir Handanovic, sempre alle prese con l’infortunio al mignolo che sta tartassando il portiere sloveno. Il match con la Sampdoria poteva rappresentare l’occasione giusta per festeggiare il rientro, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per rivedere il numero uno della Beneamata servirà ancora una settimana.

Prima il mirino puntato sui blucerchiati, prima di ritrattare il tutto e tornare in attesa. Poi lo sguardo fisso sul Ludogorets e, ora, la voglia di esserci a partire dal match contro la Juventus. Lo sloveno è stato costretto a spostare il suo rientro di giorno in giorno e, ad oggi, l’obiettivo è quello di indossare di nuovo i guantoni contro i bianconeri. Il portiere non si è ancora allenato con il pallone: solo terapie per la mano e semplice lavoro per tenersi in forma, con il Ludogorets che sembra però più lontano. Contro i bulgari giocherà se i rischi verranno ridotti allo zero e se si vorrà fare una prova generale. Oggi pomeriggio ritroverà il contatto con la palla, ma le sensazioni sembrano portarlo in campo solo contro la Juventus.

