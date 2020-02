GdS – Handanovic brucia le tappe: Sampdoria nel mirino per anticipare il rientro

E’ ormai iniziato il countdown avviato dall’Inter per il rientro tra i pali di Samir Handanovic. Il numero uno dei nerazzurri, costretto ai box dalla trasferta di Udine per un problema al mignolo, è sempre più vicino ad una nuova maglia da titolare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rientro del portiere sloveno potrebbe avvenire già contro la Sampdoria nel prossimo match di campionato, in programma domenica sera a San Siro.

Nel mezzo, la gara di Europa League di giovedì, con la Beneamata impegnata invece in Bulgaria sul campo del Ludogorets. Spazio ancora a Padelli nel match infrasettimanale, il tutto mentre Handanovic lavora per bruciare le tappe e farsi trovare pronto per la ripresa del campionato dopo il ko dell’Olimpico. Il capitano dell’Inter a difesa dei nerazzurri: manca sempre meno al rientro del numero uno sloveno.

