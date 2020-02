GdS – Handanovic lavora per il derby. Sensi torna in gruppo e in avanti spazio a Sanchez

Continua a lavorare da solo Samir Handanovic in vista del derby di domenica. Il portiere nerazzurro insegue la possibilità di scendere in campo a San Siro in occasione della stracittadina, ma secondo La Gazzetta dello Sport la risposta definitiva in merito ad una sua titolarità si avrà solo nella giornata di domani. Già caldo però Padelli, protagonista ad Udine ed in attesa di conoscere il suo futuro tra i pali dell’Inter.

Intanto Stefano Sensi è tornato ad allenarsi in gruppo e, secondo la rosea, la sua convocazione per il derby di domenica appare scontata. Lavoro a parte per Borja Valero, anch’egli a disposizione, mentre l’unico assente sarà Gagliardini. Torna Godin in difesa, spazio a Barella e Brozovic a centrocampo mentre Eriksen viaggia con maggiori possibilità rispetto a Vecino. Accanto a Lukaku, spazio ad Alexis Sanchez: dopo i lampi della Dacia Arena, il cileno è pronto ad illuminare San Siro.

