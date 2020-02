GdS – Allarme Handanovic, a rischio la presenza con la Sampdoria. Nei prossimi giorni i test decisivi

Sta impiegando più tempo del previsto il recupero di Samir Handanovic dall’infortunio al mignolo rimediato lo scorso 31 gennaio. L’estremo difensore sloveno dell’Inter, rimasto a Milano e non convocato per il match di Europa League di questo pomeriggio, nei prossimi due giorni toccherà per la prima volta dopo diversi giorni il pallone, almeno secondo le previsioni dello staff medico. Proprio per questo motivo, una sua presenza domenica sera contro la Sampdoria è in questo momento molto difficile.

Nonostante il capitano nerazzurra abbia voglia di tornare il prima possibile tra i pali per non farsi trovare impreparato in vista del derby d’Italia del 1° marzo contro la Juventus, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, giovedì prossimo vi sarebbe comunque l’opportunità di riprendere confidenza in porta nel ritorno di Europa League con il Ludogorets. In ogni caso, prima di una scelta definitiva, bisognerà attendere i test ad Appiano Gentile delle prossime 48 ore.

