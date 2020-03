GdS – Herrera, la Grande Inter ed un gol storico al Liverpool: il ritratto di Peirò

Un gesto che lo consegna alla storia, insieme ai numeri e ai gol realizzati in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport traccia il ritratto di Joaquin Peirò, ex calciatore interista scomparso ieri a 84 anni. In carriera ha indossato le maglie del Murcia, dell’Atletico Madrid e di tre italiane: Torino, Roma e quella della Beneamata. La sua carriera è legata alla Grande Inter di Helenio Herrera, con cui ha giocato dal 1964 al 1966, vincendo tutto. Il suo palmares nerazzurro parla di 2 Scudetti, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa dei Campioni.

16 reti a referto in 47 partite. Una di queste, indimenticabile. Ingannò il portiere del Liverpool rubandogli il pallone mentre lo stava facendo rimbalzare prima del rinvio e lo depositò in rete. Un gol raro e prezioso, in scena nella semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni, giocata a San Siro. All’andata gli inglesi si imposero per 3-1, al ritorno l’Inter vinse 3-0, ribaltando il risultato e conquistando l’accesso in finale. Quello di Peirò fu il gol del raddoppio. Era uno dei pupilli di Herrera: il tecnico lo fece acquistare dal Torino e lo utilizzava spesso in Europa, visto che in campionato i posti per gli stranieri erano assegnati a Jair e Suarez. Lascia con sé il ricordo di una notte magica, incredibile, e la firma su una stagione fantastica, un pezzo di storia interista.



