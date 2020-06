GdS – I punti fermi della ripartenza nerazzurra: ecco gli uomini chiave per Conte

Cinque nomi per cinque posti fissi: riparte da questi elementi la stagione nerazzurra, con Antonio Conte che punta tutto su una spina dorsale ormai ben consolidata. Dalla porta al centrocampo, La Gazzetta dello Sport analizza i titolarissimi dell’ex allenatore della Juventus, specialmente in vista di Napoli-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia.

In primis, il reparto difensivo. Samir Handanovic è pronto a riprendersi del tutto la sua titolarità dopo i problemi al mignolo sinistro; il capitano nerazzurro è un elemento chiave, sia in campo che nello spogliatoio. Poi ci sono i due colossi difensivi: de Vrij e Skriniar non si schiodano dall’11 titolare, mentre per il terzo di difesa continua la bagarre Godin–Bastoni.

A centrocampo, invece, gli irremovibili rispondono ai nomi di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella: Conte non può fare a meno né dell’ex Cagliari né del croato, visto che quando gli è stato concesso del meritato riposo i nerazzurri hanno perso essenza in mezzo al campo. Conte scommette sui fantastici 5: l’Inter riparte da loro.

