GdS – “I tuoi ragazzi del ’97-98”, la chat degli ex Inter in ricordo di Simoni

Insieme per ricordare, anche se a distanza, il caro Gigi Simoni. Allenatore di un’Inter che avrebbe meritato di più ma che è riuscita ad alzare al cielo la storica Coppa Uefa del ’98, contro la Lazio ed in una notte magica, ricca di emozioni. Ed oggi, i ragazzi di quella generazione, di quello spogliatoio, sono pronti a ricompattarsi, in onore del proprio mister. La Gazzetta dello Sport racconta nel dettaglio la scelta di Colonnese e compagni: dar vita ad una chat, “I tuoi ragazzi del ’97-98”, attraverso la quale canalizzare ricordi, emozioni ed impegni in vista della giornata del ricordo.

Su idea di Ciccio Colonnese, Moriero e tutti gli altri hanno infatti scelto di raggiungersi in virtuale per testimoniare tutto l’affetto nei confronti di Gigi Simoni in uno spogliatoio ricco di ricordi, messaggi e foto datate. Ci sono tutti: da Bergomi a Pagliuca e Fresi, passando per Zamorano, Zanetti e Ronaldo, protagonisti nella notte contro la Lazio. Ma anche tutti gli altri titolari o le riserve della panchina, senza dimenticare il professor Volpi, il preparatore Bordon e l’allenatore dei portieri Castellini. L’obiettivo è unirsi in una grande testimonianza d’affetto da destinare al ricordo di Simoni nella celebrazione pubblica dell’Arena Garibaldi di Pisa.

Se tutto questo non sarà possibile, l’idea di Colonnese – che è rimasto in contatto con la famiglia del mister negli ultimi giorni e dopo la sua scomparsa – è quella di convocare i suoi ex compagni per ricordarlo come merita, nonostante la necessità di dover aspettare ancora. La priorità, per i suoi ragazzi, è quella di rendere omaggio alla figura di Simoni, un esempio per l’intero movimento calcistico.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!