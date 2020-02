GdS – Ibrahimovic è pronto per il derby: oggi o domani già in gruppo, aspettando l’Inter

Zlatan Ibrahimovic punta il derby. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese sarebbe al lavoro per farsi trovare pronto in vista della grande sfida di domenica. Lavoro personalizzato per il grande ex, in attesa di rientrare in gruppo nella giornata di oggi o probabilmente soltanto domani: l’attaccante ha scelto di gestire al meglio la sua settimana di preparazione, aumentando i carichi di lavoro per sperare di poter brindare all’appuntamento contro l’Inter.

Sotto gli occhi di Boban, Maldini e Massara Zlatan Ibrahimovic nella giornata di ieri ha affrontato il suo programma di allenamento e, visti gli ultimi progressi, la sua presenza domenica non sembrerebbe più essere in dubbio. Fermato da un attacco influenzale ed un fastidio contro il Verona, lo svedese è pronto a rientrare proprio nel derby, con l’Inter dunque costretta a prendere le misure di un campione già protagonista con i colori della Beneamata.

