GdS – Il retroscena: Conte, Gasperini ed un viaggio in pullman a parlare solo di calcio

Avversari per una notte, in un confronto diretto che si evolve a distanza in campionato e che ha radici profonde, ma fondate sulla stima reciproca. Antonio Conte e Giampiero Gasperini disegnano il calcio più bello della Serie A e, in termini di punti, anche quello più redditizio. Poche le squadre in grado di tenere il passo delle nerazzurre: la Lazio su tutte, ma sulla distanza la sfida si spegne in poche battute. La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena tra i due tecnici che viaggia indietro nel tempo e si ferma a vent’anni fa.

Gasperini allenava la Primavera della Juventus, Conte invece spendeva gli ultimi anni in bianconero tra grinta e qualche infortunio di troppo. L’aneddoto risale proprio ai tempi delle due carriere alla Vecchia Signora: il tecnico dell’Inter di oggi si era aggregato alla squadra del suo rivale per recuperare da un infortunio e, come raccontato da Gasperini, il viaggio in una trasferta emiliana si trasformò in una fitta chiacchierata di solo calcio. Conte apprendeva già il mestiere dell’allenatore prima ancora di concludere le sue tappe da giocatore. Né contropiedisti né integralisti: il loro calcio è adrenalinico e frenetico, proprio come i condottieri alla guida di Inter ed Atalanta. Gli stessi che, vent’anni fa, discutevano su un pullman dello sport più bello del mondo.

