GdS – Il sergente Conte concede un giorno di riposo alla sua Inter: un solo precedente in stagione

Dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli nel primo atto della semifinale di Coppa Italia, l’Inter non si ritroverà quest’oggi ad Appiano Gentile: come riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte non ha indetto nessun allenamento.

Il tecnico crede che la squadra debba recuperare le energie mentali e fisiche dopo le fatiche di Coppa e dopo la rimonta arrivata domenica contro il Milan. Un rimedio già utilizzato nel corso della stagione: il giorno di riposo infatti non è una novità per la squadra nerazzurra, Conte deciso di ricorrere a questa soluzione dopo la vittoria sul campo del Brescia a fine ottobre. Si trattava della quarta partita in nove giorni giocata praticamente dagli stessi, dopo quattro giorni l’Inter trovò un’importantissima vittoria a Bologna. Il tecnico nerazzurro si augura che l’effetto sia lo stesso in vista della trasferta dell’Olimpico.

