GdS – In Europa tutti d’accordo: i campionati devono ripartire

In giro per gli stadi europei, la linea di pensiero è solo una: il calcio deve ripartire, in un modo o nell’altro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il panorama calcistico europeo, dunque, è destinato a riprendere: dalla Liga alla Premier League, passando per Bundesliga e Ligue 1, vediamo quali sono i programmi per la ripartenza.

LIGA – Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato chiaro: “Le varie competizioni devono finire. Ciò che uno conquista o perde deve essere frutto del campo. Comunque torneremo solo quando sarà possibile, non un minuto prima”. L’idea che circola tra i campi della Penisola iberica riguarda una conclusione entro il 30 giugno, ripartendo tra il 14 ed il 18 maggio: la disputa di alcune gare a luglio, al momento, è da escludere.

PREMIER LEAGUE – L’idea è questa: si riparte il 1° giugno, con la conclusione fissata per il 12 luglio. Dopo aver terminato tutte le competizioni, verrebbero concesse due settimane di vacanze ai giocatori, per partire con la stagione 2020/2021 l’8 agosto. Questa soluzione andrebbe a soddisfare anche i canali televisivi, tra cui Sky e Bt Sport: i diritti tv fruttano al calcio inglese 9,6 miliardi a stagione.

LIGUE 1 E BUNDESLIGA – In Francia ci si augura di poter terminare la stagione il 20 luglio, ripartendo al massimo per metà giugno. La sensazione, però, è che quest’ipotesi non riuscirà a concretizzarsi; il presidente del Nizza, nel frattempo, propone un inizio della prossima stagione per febbraio 2021. In Germania, invece, si auspicano di tornare in campo a giugno, con una proroga della sospensione delle attività fino al 30 aprile.

CINA E GIAPPONE – Dall’altra parte del mondo, le idee sono simili a quelle vagliate in Europa: la Wild East Football cinese vorrebbe ripartire il 18 aprile, mentre in Giappone si valuta l’ipotesi 9 maggio.

