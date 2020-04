GdS – Incredibile Brozovic! Nessuno in A corre quanto lui: nasce la nuova Epic-sfida

Instancabile. Marcelo Brozovic è instancabile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il playmaker dell’Inter ha percorso fino ad oggi 377 chilometri in campo. Li ha corsi per davvero, nei 2.715 minuti regalati fin qui ad Antonio Conte.

Non c’è nessun calciatore in Serie A che corre Brozovic. Ci troviamo davanti ad una media di 12,5 km ogni 90 minuti: per capirsi, il secondo in questa classifica è staccatissimo, Kulusevski a quota 11,8. Il prossimo step di crescita sarà quello di caratterizzare quei 12,5 km a partita. Modificandoli, ad esempio, anche a costo di scendere un po’ sotto la media. Ma aumentando la qualità della corsa.

Brozovic ha un’arma potentissima, una velocità aerobica fuori dal comune: sa mantenere un ritmo costante a lungo, durante la partita. Dovrà migliorare nella gestione dei momenti del match, magari abbassando il ritmo quando possibile e invece aumentando i giri in altri momenti della partita, o meglio ancora nelle zone di campo più decisive.

