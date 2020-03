GdS – Inter, adesso il Napoli accelera per Tsimikas: 15 milioni sul piatto

L’Inter ha scelto di non nascondersi più ed è uscita allo scoperto per Kostas Tsimikas. L’esterno dell’Olympiakos è finito nei radar dei nerazzurri, sempre alla ricerca di un rinforzo di qualità e spinta che possa prendere in mano le sorti della corsia mancina, preda di dubbi ed incertezze dopo l’infortunio di Asamoah e gli interrogativi legati a Biraghi. La Gazzetta dello Sport però racconta di uno scatto del Napoli, con Giuntoli che non sembra intenzionato a lasciarsi scappare il colpo.

La valutazione data dal club greco è di 20 milioni di euro. Per ora i partenopei hanno scelto di presentare un’offerta da 15 milioni, suddivisi in 10 di cash e 5 di bonus. Una mossa che è servita soprattutto per definire le gerarchie in merito ai corteggiamenti per il giocatore: se l’Inter ha mostrato interesse per Tsimikas, il Napoli non vuol perdere tempo. Scatto importante, in attesa dei possibili capovolgimenti di fronte.



