GdS – Inter-Atalanta la più vista dai tifosi allo stadio: si chiude un girone dei record

Dei 311.740 tifosi presenti in tutti gli stadi di Serie A nell’ultimo turno, una buona fetta era ricoperta come spesso accade da quelli dell’Inter, nel match con l’Atalanta che grazie ad oltre 70mila presenze ha fatto registrare il campo più seguito della giornata. Si chiude tutto sommato un girone d’andata da record per il nostro campionato con 5,2 milioni di appassionati che complessivamente hanno seguito dal vivo le loro squadre del cuore.

Chiaro che numeri come i 10.466.645 della stagione 1991/92 non sono più raggiungibili, sia per via dei prezzi lievitati nel tempo, ma anche per una questione di capienza ridotta degli stadi per via di ammodernamenti e nuove norme di sicurezza. Nell’ultimo turno, come segnalato da La Gazzetta dello Sport, Inter-Atalanta è riuscita a superare in termini di presenze anche Roma-Juventus, che nel posticipo della domenica ha portato all’Olimpico 60.513 spettatori, e Lazio-Napoli ferma a 40mila presenze.

