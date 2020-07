GdS – Barella e Lukaku ancora out, niente Spal per loro

La questione infortuni tiene sotto scacco Conte, più o meno dall’inizio dell’anno. In questa fase di campionato poi, perdere un giocatore significa non averlo a disposizione per molte partite, essendo tutte ravvicinate. Questo è il caso anche di Barella e Lukaku, due giocatori fondamentali per l’allenatore, che secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non partiranno nemmeno per la sfida contro la Spal. L’obiettivo è rientrare contro la Roma. Lukaku è la seconda partita che salta dopo che contro il Bologna era uscito dal terreno prima dei 90 minuti.

Per Barella invece continua il periodo di stop che lo tiene lontano dal campo da dopo Inter-Brescia. I due giocatori stanno lavorando per essere pronti per la sfida, sulla carta, più impegnativa contro la Roma di domenica. Per Vecino e Sensi, Conte dovrà aspettare ancora un po’ invece. Sicuro l’impiego di Gagliardini anche questa sera quindi, che dalla ripresa del campionato le ha giocate tutte da titolare.

