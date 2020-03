GdS – Inter, Castrovilli è l’uomo giusto: Marotta all’assalto, nerazzurri in pole

L’Inter ha scelto di rinforzarsi puntando soprattutto ai giovani e, dopo Sensi e Barella, la sua linea verde potrebbe parlare ancora italiano. Nerazzurri pronti a far follie per Gaetano Castrovilli: lo racconta La Gazzetta dello Sport che avvicina il calciatore al mondo interista, tutto con il placet di Antonio Conte.

I contatti tra la Beneamata e la Fiorentina sono scattati già ad ottobre, quando Marotta ed Ausilio provarono a gettare le basi per un nuovo assalto. Contratto valido fino al 30 giugno 2024 e stipendio da 1,5 milioni ritoccato nello stesso mese, per Castrovilli è in programma un’estate torrida, ricca di inseguimenti e love stories. Inter ma anche Juventus e Napoli ai suoi piedi: i nerazzurri sperano – molto dipenderà anche dall’emergenza Coronavirus – di accelerare ad aprile per strapparlo alla concorrenza. Il prezzo? La richiesta supera i 40 milioni, somma ricevuta e declinata da Pradé che ha rispedito al mittente i 35 milioni più 5 di bonus dei Napoli. Corsa a tre in Italia ma occhi anche all’estero: in Premier League e dal Borussia Dortmund hanno già scelto di sondare il terreno, per questo l’Inter dovrà tutelarsi. Mezzala e jolly dal vizio del gol per Antonio Conte: la Beneamata pronta a puntare tutto su Castrovilli.

