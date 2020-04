GdS – Inter, c’è anche l’Atalanta su Pedro de la Vega: servono 10 milioni

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Pedro de la Vega. Il talento argentino classe 2001 è infatti finito nel mirino anche dell’Atalanta che, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta a scommettere sul talento del Lanus ed investire su uno dei papabili eredi di Josip Ilicic. La Beneamata lo aveva monitorato da vicino nella scorsa estate, prima di mollare la presa dopo il rinnovo firmato con il Granate fino al 2023.

Per portarlo in Italia, il club di Percassi dovrà sborsare circa 10 milioni di euro ma sono tanti i club europei in corsa per il gioiellino classe 2001. Destro di piede e protagonista nel tridente d’attacco, il jolly offensivo che si sta mettendo in mostra al Lanus ha attirato su di sé l’interesse di entrambe le nerazzurre italiane. L’Inter lo monitora a distanza, l’Atalanta è pronta ad inserirsi nella corsa per il giocatore: tutti pazzi per Pedro de la Vega, nuovo gioiello del calcio argentino.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!