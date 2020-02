GdS – Inter, ci sono 10 milioni di motivi per non snobbare l’Europa League

L’Inter vuole rialzare la testa dopo le sconfitte con Napoli in Coppa Italia e Lazio in campionato e per farlo vola in Bulgaria per affrontare il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Una competizione, quella europea, che potrebbe portare importanti introiti nelle casse nerazzurre.

Come riportato da Gazzetta.it, “l’eliminazione in extremis nel girone di Champions – la seconda consecutiva – è costata 9.5 milioni di premio fisso, quindi senza tenere in considerazione incassi e market pool. Per compensare questa mancata entrata, l’Inter dovrebbe raggiungere la finalissima di Danzica, in Polonia, in programma il prossimo 27 maggio. Qualificarsi agli ottavi di Europa League vale infatti 1.1 milioni, ai quarti 1.5, alla semifinale 2.4, alla finale 4.5. E altri 4 sono previsti per la squadra vincitrice del trofeo”. Insomma, più giochi e più guadagni. Un motivo in più per snobbare l’Europa League.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!