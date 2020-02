GdS – Inter, Conte ancora in emergenza ad Udine: Eriksen titolare e Barella da play

La sfida contro l’Udinese si avvicina ed aumentano anche gli interrogativi di formazione da parte di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport sottolinea l’emergenza infortuni dei nerazzurri, con il tecnico interista ancora in attesa di poter valutare a pieno le condizioni di Marcelo Brozovic. Il croato ieri ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo prima di dedicarsi al programma di lavoro personalizzato. Alla Dacia Arena ci sarà, ma restano da ricalibrare le possibilità di un impiego dal 1′.

Discorso analogo anche per Borja Valero, bloccato da un affaticamento muscolare, mentre Sensi non verrà rischiato da Conte: l’ex Sassuolo lavora in vista di un pieno recupero per il derby e difficilmente verrà schierato ad Udine. Con Gagliardini out, restano tre profili per il centrocampo interista: Vecino, Eriksen e Barella. Il ritrovato, il colpo di mercato ed il play quasi inatteso: l’ex Cagliari studia le mosse da regista, in attesa di riabbracciare a pieno Brozovic, fin qui padrone indiscusso del centrocampo interista.

