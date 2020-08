GdS – Inter, esonero impensabile per Conte. Ipotesi dimissioni: Allegri prima scelta di Marotta

Sebbene il miglior risultato da 10 anni a questa parte, con il secondo posto finale ad un solo punto dalla Juventus, i tifosi dell’Inter possono stare tutt’altro che tranquilli in questo momento. Dopo aver finalmente ritrovato costanza e fame di vittorie con Antonio Conte in panchina, lo stesso allenatore dopo lo sfogo inaspettato di ieri sera dopo il successo con l’Atalanta ha messo in bilico il suo futuro nel percorso nerazzurro, a causa di dinamiche societarie che lo hanno estremamente deluso.

Secondo quanto riportato sul sito de La Gazzetta dello Sport, si aspetta una risposta della dirigenza nelle prossime ore, con un possibile confronto faccia a faccia tra lo stesso Conte e l’ad Beppe Marotta. Quasi impensabile che il club decida di esonerare il tecnico, sia per il costo da 11 milioni di euro a stagione, sia perché durante la sua prima annata trascorsa a Milano è stato senza alcun dubbio il valore aggiunto di questa squadra.

Possibile, invece, che lo stesso allenatore decida di dimettersi qualora le cose non dovessero prendere la direzione auspicata. In tal caso, guardandosi attorno, l’Inter non avrebbe dubbi secondo la rosea. Per Marotta, il perfetto successore di Antonio Conte sarebbe Massimiliano Allegri. Ma la speranza di tutti, dopo un campionato e numeri del genere, è che il rapporto tra l’ex ct della nazionale e il club nerazzurro possa ricucirsi e continuare per molti altri anni ancora.

