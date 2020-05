GdS – Inter, Conte insegue Mourinho: sfumature e particolari di due condottieri

Paragoni complicati, anche intricati in termini di riferimenti e parallelismi. Ma necessari per raccontare la grandezza del passato e la speranza verso il futuro. Antonio Conte da una parte e José Mourinho dall’altra: i traguardi di ieri e la necessità di tornare sull’Olimpo del calcio in un domani tutto da scrivere. La Gazzetta dello Sport confronta i due allenatori tra il nerazzurro ed una carriera che, tra alti e bassi, li ha visti imporsi con sfumature diverse.

Protagonista in patria Antonio Conte che tra Juventus e Chelsea si è imposto ed ha vinto, riscrivendo la storia dei suoi campionati. Maggiormente europeo invece Mourinho che nella bacheca vanta due Champions e due Europa League oltre ai titoli nazionali. Equilibri ritrovati se scegliamo di porre sulla bilancia anche i successi da calciatore: l’ex bianconero ha vinto tutto, il portoghese invece ha faticato, e non poco, ad affermarsi. Carisma e temperamento però non cambiano: entrambi fumosi, con un atteggiamento simile nei confronti dei media, a voce alta verso le critiche. In campo ci sono i sistemi a dividerli, perché mentre lo Special One pende verso la difesa a quattro, l’ex ct resta fedele ai suoi tre nella retroguardia. Aggressività calcolata, verso gli spazi ma con equilibrio, la loro arma migliore: su queste basi si sviluppa il confronto tra José Mourinho ed Antonio Conte, così simili, così diversi, ma entrambi al centro dell’Inter seppur con sfumature diverse.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!