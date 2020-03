GdS – Inter, derby di mercato per Musso: anche il Milan sull’argentino

Tifosi rossoneri pronti a dire addio a Gigio Donnarumma. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, nel futuro del portiere azzurro non ci sarebbe più spazio per il Milan. Diverse le difficoltà sia relative alla situazione del club sia in merito ad un rinnovo che, al momento, non conosce margini per potersi concretizzare. Tra i possibili eredi di Donnarumma c’è però spazio anche per un obiettivo interista: Juan Musso.

Il numero uno dell’Udinese è stato indicato dalla Beneamata come possibile erede di Samir Handanovic. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti il club nerazzurro sarebbe al lavoro per strappare l’argentino alla folta concorrenza, puntando anche su Radu come pedina di scambio con i friulani. 25 anni e grandi margini di crescita per Musso, pronto a scatenare un vero e proprio derby di mercato tra le due milanesi. Inter da una parte, Milan dall’altra e la necessità di assicurare tra i guantoni dell’argentino i pali della propria porta.

