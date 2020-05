GdS – Inter, domani tampone per Conte: test estesi a calciatori e staff tecnico

Altro giro di tamponi in casa nerazzurra, per monitorare nel dettaglio le condizioni di salute dei protagonisti. La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea infatti il nuovo piano di tutela sanitaria atteso nella giornata di domani. Test per tutti, anche per lo staff tecnico e per Antonio Conte, in modo da scongiurare definitivamente il rischio Coronavirus ed avvicinarsi con maggiore serenità alla ripresa degli allenamenti collettivi.

I calciatori si erano già sottoposti ai tamponi nel corso della passata settimana, prima di dare il via agli allenamenti individuali. Ora verranno estesi a tutti grazie in particolare alla disponibilità dei test da parte della regione Lombardia che permetterà così all’Inter di osservare tutti i particolari alla base della ripresa.

