GdS – Inter, Eriksen può cambiare rotta in Europa. E Conte si aspetta una scossa

Christian Eriksen non avrà accolto con piacere i complimenti di Antonio Conte riservati alla grande disponibilità dell’ultimo periodo mostrata da Borja Valero in campo. Il trequartista danese si aspettava tutt’altro impatto nel mondo Inter, come del resto anche gli stessi tifosi nerazzurri avevano riposto nei suoi confronti aspettative un tantino più alte. Eppure, l’esclusione dal primo minuto contro il Napoli, non può che essere letta come l’ennesima bocciatura nei suoi confronti da parte del tecnico leccese.

Come calcolato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, fino ad oggi l’ex Tottenham è costato 27.500 euro al minuto in rapporto al tempo trascorso all’interno del rettangolo di gioco. In campionato – ad una giornata dalla fine – non ha più tempo per rimettersi in discussione, ma per fortuna resta ancora la grande chance dell’Europa League. In questa competizione, seppur contro un avversario nettamente inferiore come il Ludogorets, Eriksen ha fatto vedere le cose migliori dal suo arrivo in Italia. E chissà che nel mese di agosto non possa essere finalmente lui il vero trascinatore di questa Inter.

