GdS – Inter, folta la concorrenza per Kumbulla: anche Napoli e Fiorentina pronte all’asta

Folta concorrenza per l’Inter nell’assalto a Marash Kumbulla. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Hellas Verona sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo, nonostante la crisi che colpirà i club del calcio italiano. Tantissime le squadre pronte a partecipare all’asta per il difensore, da Fiorentina e Napoli – i partenopei a gennaio intanto hanno chiuso per Rrahmani – agli sguardi in arrivo dall’estero, con Lipsia, Eintracht Francoforte ed Everton interessate al giocatore.

Protagonista con la squadra di Juric di un ottimo campionato, da vera e propria rivelazione, Marash Kumbulla è finito nel mirino delle big e rischia anch’egli di salutare l’Hellas a luglio, come accadrà per il suo compagno di reparto Rrahmani. Il Verona però non lo lascerà partire per meno di 25 milioni e la sensazione, osservando anche le pretendenti, è che la valutazione del giocatore superi i 30 milioni di euro. Tra le big, anche il Chelsea ha scelto di osservare da vicino gli sviluppi legati al giocatore, con l’Inter che dovrà quindi scegliere di accelerare ed investire per assicurarsi il giocatore, uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!