GdS – Inter-Genoa, Candreva e Borja Valero recuperano. Sorpresa Sensi!

La vittoria, seppur di misura, da parte della Juventus sulla Sampdoria dello scorso mercoledì ha lanciato l’ennesimo segnale provocatorio nei confronti dell’Inter. I nerazzurri non possono permettersi altri errori in campionato se vorranno tenere il passo dei bianconeri fino alle ultime battute della stagione. Per questo motivo, nel match contro il Genoa di domani alle 18.00, la formazione di Antonio Conte dovrà essere più forte delle tante assenze per ottenere necessariamente i 3 punti.

Stando alle ultime riferite sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese avrà a piena disposizione sia Borja Valero, uscito acciaccato dalla gara con la Fiorentina, che Antonio Candreva, che invece aveva accusato un fastidio alla schiena in Champions League contro il Barcellona. Finalmente, per fortuna, nell’elenco dei convocati potrebbero rivedersi Stefano Sensi e Roberto Gagliardini: non significa che entrambi giocheranno, ma è comunque un buon segnale per le prossime settimane.

