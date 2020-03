GdS – Inter-Getafe ancora in dubbio: oggi la decisione definitiva

Situazione tutt’altro che chiara in ambito europeo per il calcio, con Champions ed Europa League in campo nelle prossime 48 ore e con le squadre in attesa di comunicazioni ufficiali. Lo sa bene anche l’Inter che giovedì sera, in teoria, dovrebbe affrontare il Getafe. Il tutto in attesa di ulteriori sviluppi, come raccontato da La Gazzetta dello Sport che parla della volontà da parte degli spagnoli di non giocare il match.

Ai microfoni di Onda Cero, il presidente del club di Madrid nella tarda serata di ieri ha parlato così: “Abbiamo pregato l’Uefa per uno spostamento, non abbiamo nessuna intenzione di andare al “centro” del Coronavirus. Se dobbiamo perdere a tavolino perderemo, non vogliamo assumerci nessun tipo di rischio. Non ci facciamo illusioni che qualcosa cambi, se sarà così sarà così. Se continuano a dire che non possiamo viaggiare, o spostano la partita da un’altra parte o la rinviano. Finora nessuno ci ha detto nulla, ma bisogna prendere una decisione rapidamente”. In governo spagnolo ha bloccato tutti i voli da e per la Spagna, esclusi quelli di emergenza, ed il numero uno del Getafe chiede il rispetto delle norme di sicurezza per contrastare l’allarme Coronavirus. La Uefa però non ha ordinato sospensioni o rinvii: a meno di novità in arrivo nella giornata di oggi, a San Siro si giocherà. Ed il Getafe potrebbe non presentarsi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!