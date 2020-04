GdS – Inter, gli ‘espatriati’ tornano a casa. Da Lukaku ad Eriksen: calciatori allertati su possibile ripresa

Dopo il via libera concesso nei giorni scorsi, l‘Inter ha scelto adesso preventivamente di richiamare in Italia i propri calciatori. Il club nerazzurro, infatti, non se l’era sentita di trattenere a Milano anche gli stranieri, consentendogli di trascorrere qualche giorno al fianco delle proprie famiglie nei paesi d’origine, ovviamente con tutte le tutele del caso per evitare di contrarre il coronavirus nelle varie fasi di trasporto.

Come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si vuole però cautelare in vista di una possibile ripresa degli allenamenti e quindi li ha richiamati tutti. In settimana, qualche giorno prima di Pasqua rientreranno a Milano Brozovic, Handanovic, Lukaku, Eriksen, Young, Moses e Godin. Ultimo in ordine cronologico sarà proprio il difensore uruguagio, tornato in Uruguay e quindi comprensibilmente più lontano rispetto agli altri. Una volta rientrati, dovranno osservare nuovamente i 15 giorni di quarantena presso i rispettivi domicili.

