GdS – Infortunio Barella: le sue condizioni e i tempi di recupero

Neanche il tempo di rallegrarsi per i ritorni di Brozovic e Vecino, che Conte deve gestire una nuova situazione scomoda. L’infortunio di Barella è la nuova tegola, le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima. Il centrocampista sardo si è fermato prima della partita contro il Bologna, senza neanche sedersi in panchina. Quindi niente sfide contro Hellas giovedí sera, Torino lunedì prossimo e probabilmente anche Spal, il giovedì dopo, per lui. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, così da decidere di effettuare nuovi controlli la prossima settimana.

L’ennesimo infortunio, per un reparto martoriato dagli stop quest’anno. Sensi in primis, Vecino e lo stesso Barella, già infortunato quest’anno, per un problema in Torino-Inter. Sicuramente andranno riviste molte cose riguardanti la preparazione dei giocatori e la loro risposta muscolare. Gli infortuni in questa stagione sono stati molti, troppi. E troppo spesso hanno condizionato l’andamento della squadra in campionato ma anche in Champions League.

