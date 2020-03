GdS – Inter, con Lukaku sei al sicuro: allenamenti al top e dieta personalizzata

La scorsa estate, con l’acquisto di Romelu Lukaku, l’Inter non si è assicurata semplicemente un sostituto di Mauro Icardi. Antonio Conte, quando ha indicato il suo nome alla dirigenza bene, sapeva perfettamente che tipo di calciatore e personalità avrebbe inserito all’interno dello spogliatoio. Non solo leadership dal punto di vista tecnico, come dimostrato dai tanti gol e dal lavoro sporco offerto per la squadra, ma anche uomo carismatico divenuto un esempio da seguire per tanti compagni nel giro di poco tempo.

Lo dimostra il lavoro, la fatica e gli sforzi che sin dal suo arrivo ad Appiano Gentile Lukaku non si è mai risparmiato. E non ha evitato di sudare anche rinchiuso a casa nel periodo di quarantena, con tanto di fisioterapista personale a seguirlo negli allenamenti. Per quanto riguarda la dieta, invece, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il nutrizionista Matteo Pincella è stato decisivo a inizio stagione: Romelu ha cambiato alimentazione senza perdere troppo peso, conservando la potenza.

Da mesi, poi, studia pure da allenatore seguendo lezioni online insieme ai connazionali De Bruyne e Witsel. Insomma, Lukaku non vuol farsi mancare proprio niente, sperando che la sua mentalità vincente possa presto influenzare positivamente anche i compagni più giovani.

