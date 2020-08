GdS – Inter, martedì l’incontro tra Zhang e Conte: le posizioni in vista del summit

Sono ore frenetiche in casa Inter. Dopo la finale di Europa League persa 3 a 2 contro il Siviglia, i nerazzurri devono affrontare il tema spinoso legato alla guida tecnica. Antonio Conte ha alimentato ancor di più le voci di un suo possibile addio e martedì ci sarà il tanto atteso incontro con il presidente Steven Zhang. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le due parti arriveranno al summit con posizioni ben differenti.

Da una parte c’è l’ira del tecnico leccese, che si è sentito tradito dalla fiducia e poco protetto a livello mediatico dai piani alti alti della società. Il suo rapporto con Marotta ed Ausilio è ormai ai minimi storici e non ha più intenzione di essere il para fulmine, come dichiarato da lui stesso in conferenza stampa.

Dall’altra, invece, c’è una dirigenza che non riconosce queste accuse, ma crede che lo sfogo dell’allenatore sia dovuto a delle richieste specifiche sul mercato. Richieste che non possono essere soddisfatte in questo anno particolarmente difficile, colpito dal Covid-19. Investimenti tipo quello fatto per Hakimi sono difficilmente ipotizzabili e quindi un via libera totale sul mercato è un’ipotesi poco percorribile. Martedì sapremo la verità, ma ricucire una frattura così sarebbe ad oggi clamoroso.

