GdS – Inter-Napoli, Gattuso punta sull’usato sicuro: Mertens scalpita ed insegue Hamsik

In campionato fatica a trovare il suo equilibrio, tra i successi rumorosi come quello sulla Juventus alle sconfitte senza appello, in casa contro il Lecce. In coppa invece il Napoli di Ancelotti prima e di Gattuso poi è tutt’altra roba. Imbattuto sia in Champions League, in un girone che gli ha permesso di raggiungere gli ottavi di finale, sia in Coppa Italia, con Ringhio in panchina da vincente contro Perugia e Lazio. La Gazzetta dello Sport sottolinea le statistiche dei partenopei, ora attesi dall’esame Inter.

A San Siro per limitare i danni, in vista di un match di ritorno al San Paolo in cui gli azzurri proveranno a giocarsi il tutto per tutto, tentando così l’accesso alla finale. Contro i nerazzurri di Conte, dopo aver ammesso i suoi errori nel ko contro il Lecce, Rino Gattuso punterà sull’usato sicuro. Scalpitano dunque sia Mertens che Manolas, con Koulibaly in panchina ed ancora alla ricerca della migliore condizione per tornare ad incidere. Il belga cerca il primo gol nella competizione ed insegue il record di Hamsik, miglior marcatore della storia azzurra e distante solo due reti. Ne serviranno tre per superarlo: 121 per lo slovacco, 119 per Mertens che ha voglia di accorciare le distanze.

