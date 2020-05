GdS – Inter, Pirelli non basta: sponsor al raddoppio, Suning punta quota 30 milioni

Una marcia in più dagli sponsor per ampliare ulteriormente il bacino dedicato ai ricavi. L’Inter prova a guardare anche oltre il marchio Pirelli, in una politica confermata anche dallo stesso Marco Tronchetti Provera, ad del brand da sempre vicino ai colori interisti. “Resterà un legame con la Beneamata, ma vedremo di che tipo”. Parole che, secondo La Gazzetta dello Sport, anticipano un possibile addio al marchio, pronto a fare spazio all’interno del mondo nerazzurro ad uno sponsor ancora più possente.

Il compenso base in arrivo nelle casse dell’Inter tocca quota 12 milioni, con Pirelli che ne ha versati invece 19 nel corso della passata stagione. I vertici della Beneamata però puntavano ad un bottino ancor più ricco: 25-30 milioni – si legge sulla rosea – prima del Coronavirus. Il traguardo da avvicinare sono i 42 milioni percepiti dalla Juventus grazie a Jeep ed anche per questo l’Inter ha scelto di muoversi con contatti e trattative. I primi rumors arrivano dalla Cina e raccontano di un interessamento di Samsung, già presente sulle maglie dei club di Suning, tra cui lo Jiangsu. Un progetto che permette ai nerazzurri di rivolgere lo sguardo oltre l’accordo con Pirelli, in modo da allargare ancora i contributi per rendere sempre più grande il club interista.

