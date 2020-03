GdS – Inter, quarantena finita: Brozovic e Handanovic tornano a casa. Lukaku, Vecino e Godin…

Non che cambi molto, ma dopo due settimane di quarantena serrata presso le proprie abitazioni i calciatori dell’Inter possono tornare a varcare la soglia della porta di casa. Che sia una passeggiata nelle vicinanze con il cane o una semplice commissione in farmacia o al supermercato, adesso è finalmente concesso ai nerazzurri di poter uscire. Per il resto, invece, vale quanto stabilito dagli ultimi decreti, quindi non potranno comunque lasciare il comune in cui si trovano e uscire di casa se non per urgenze o comprovati motivi lavorativi.

Ad eccezione, però, dei calciatori stranieri. L’Inter, infatti, ha ritenuto doveroso dare l’ok per i rientri di alcuni dei propri tesserati presso i paesi d’origine. E’ questo il caso di Marcelo Brozovic che tornerà dai suoi cari in Croazia dopo la brutta scossa di terremoto di qualche giorno fa. O ancora, Samir Handanovic che invece rientrerà in Slovenia. Possibile una partenza di Romelu Lukaku, che pochi giorni fa aveva dichiarato: “Sono rinchiuso e mi manca la mia quotidianità: stare con mia mamma, mio figlio e mio fratello”.

Stando alle voci riportate sull’edizione questa mattina in edicola de La Gazzetta dello Sport, anche Matias Vecino e Diego Godin potrebbero fare ritorno in Uruguay. Ad oggi, infatti, non è stata stabilita una data certa né per il nuovo via al campionato, né per il raduno delle squadre ai rispettivi allenamenti.

