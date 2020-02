GdS – Inter regina del mercato invernale: Eriksen l’uomo copertina di gennaio

Riflettori puntati esclusivamente sull’Inter in questa sessione di mercato di gennaio. I nerazzurri si sono assicurati infatti tre nuovi acquisti, con Christian Eriksen che ha sbaragliato la concorrenza per il colpo più roboante dell’intera finestra invernale. Doppia operazione anche in fascia per la Beneamata, con Young e Moses a rinforzare la batteria di scelte interiste. La Gazzetta dello Sport assegna i voti alle protagoniste del mercato, scegliendo di premiare i nerazzurri schierandoli in cima alla lista delle promosse.

Inter regina del mercato secondo la rosea: 8 in pagella per i nerazzurri, meglio di Napoli e Fiorentina anch’esse protagoniste e con un 7,5 nella tabella voti relativa al calciomercato. 7 alla Juventus, attiva solo in uscita e per l’estate, mentre sia Atalanta che Roma – insieme a Bologna e Genoa – collezionano un ottimo 6,5 che lascia ben sperare soprattutto in virtù delle operazioni condotte. Sufficienza piena per il Milan, un passo oltre il gruppone delle promosse: tra le bocciate, ma con ampi margini di smentita, Spal e Sampdoria che collezionato un 5,5 a testa. Mercato ricco di colpi di scena, che ha visto la quota dei milioni investiti raddoppiata rispetto allo scorso anno (332,1 milioni contro i 168 del gennaio 2019). A guardare tutti dall’alto in basso è sempre l’Inter, protagonista con Eriksen: il danese è il vero colpo del mercato invernale.

