GdS – Inter-Sampdoria, primi sorrisi per Conte: Godin e D’Ambrosio ok, Vecino a parte

Dopo l’antipasto della Coppa Italia, l’Inter prepara il rientro in campo da protagonista anche in Serie A. Appuntamento a San Siro fissato per domenica sera, alle 21:45, aspettando la Sampdoria di Ranieri per riavviare il campionato nel modo giusto. La Gazzetta dello Sport racconta le ultime da Appiano Gentile che coinvolgono i nerazzurri, puntando la lente d’ingrandimento su Matias Vecino, l’unico tra le fila della Beneamata costretto al lavoro differenziato.

Godin e D’Ambrosio, infatti, stanno lentamente recuperando dai fastidi accusati e lavorano già in gruppo, pronti a prenotare un posto in prima fila in vista dei prossimi impegni ravvicinati in Serie A. Primi sorrisi dal campo dunque per Antonio Conte, a due giorni dal ritorno a San Siro e dal via ufficiale alla missione campionato. Dopo la semifinale del San Paolo che ha premiato i padroni di casa in coppa, ora l’Inter non vuole più sbagliare. Ed è pronta a puntare sulla forza del gruppo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!